英国经济：英镑走强可能掩盖了英国物价压力--MPC委员福布斯

她称，英镑近期汇率“似乎并没有严重脱离过去水准，”而且多数企业，尤其是服务性企业，向央行报告称，英镑汇率尚未实质影响交易量。

但福布斯强调称，她并不是在暗示英镑将要或者应该向何处去。

她在演讲中称，通胀前景有变化的可能。

“(当前消费者物价指数水平)是否包含了过去英镑升值的实质拖累？如果是这样的话，随着拖累影响的消退，通胀可能加快，暗示收紧货币政策可能是适当的，”福布斯称。

“也或者是这样的拖累影响目前较小，抑或影响还会持续一段时间？如果这样的话，通胀压力可能维持低迷，等上一段时间再调整货币政策是合适的。”她称。(完)