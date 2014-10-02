基金产业：PIMCO总回报基金9月净流出235亿美元，规模创纪录

中国保险：强化监管力度持续整治市场乱象，严密防控风险--保监会
路透北京4月20日 - 中国保监会周四发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。
路透10月1日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)旗舰总回报基金(Total Return Fund)9月资金流出235亿美元，规模创纪录，葛罗斯意外宣布辞职的那天创下最高单日撤资额。
PIMCO称，旗下由葛罗斯管理了27年的总回报基金“做好了准备”迎接可能出现的赎回。该基金已连续17个月出现资金外流，资管规模降至2,000亿美元下方。
“我认为资金流出猛增的情况可能还没有结束。之前一个月流出80亿或90亿美元在我们看来就够糟的了，现在居然一天就流出80亿和90亿美元，”路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)美国研究主管Jeff Tjornehoj说。
“我认为这个情况可能分成两三个阶段。首先，因为震惊，大家的第一反应是从总回报基金中撤资。下个阶段就是那些还没撤资的人开始琢磨该怎么办了。”
PIMCO也不失时机地强调接替葛罗斯的Dan Ivascyn管理的一支基金出现资金流入，这支收入基金(Income Fund)今年迄今净流入逾65亿美元。PIMCO还称，目前PIMCO管理的资产中有逾三分之二采用的是Ivascyn管理的多元化和另类固定收益策略。
业内影响力颇大的养老基金顾问机构Mercer投资管理公司本周下调了五支PIMCO基金的评级，有可能引发又一波机构投资者从PIMCO撤资的浪潮。(完) (编译 白云; 审校 李婷仪)
路透北京4月20日 - 中国保监会周四发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。
路透上海4月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宜昌伍家新城 5 7 4/19簿记建档 6.50% 上限6.5% AA 1 第3-7年末还20%本金 投资控股集团 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁市经济 12 7 4/19簿记建档 5.40% 上限6.0% AA 3.7667 第3-7年末还20%本金
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *监利县丰源城市 9 7 4/27簿记建档 -- AA- 4/28-5/5 长江证券 投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/湖北省担保集团提供担保) ========================================================================================= *遵义市播州区 15 7