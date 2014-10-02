《焦点》三星电子第三季获利料创近三年最差，因智能手机利润缩水

**分析师看法存疑**

三星电子业务总裁D.J. Lee上周预估移动部门将迅速复苏，称最近智能手机的惨澹是“暂时性的”。

新旗舰机种Galaxy Note 4普遍受到批评者的支持，Lee说预购订单比起前几代机种来得强劲。

仅管如此，三星股价上周触及114.1万韩元的低位，是2012年7月25日以来最低。汤森路透I/B/E/S访问了42位分析师，自9月16日以来约有半数受访者下修第三季获利预估，降幅平均为28%。

42位分析师平均预估，三星第三季营业利润料下滑45%至5.6万亿韩元(52.8亿美元)，这将是2011年第四季以来最弱表现。上年同期为创记录的10.2万亿韩元。

分析师说，三星缺乏亮眼的智能手机产品问世，加上出清库存的行销成本较高，净利可能会遭侵蚀。公司发言人拒绝对库存问题置评。

与此同时，苹果新的放大版机型iPhone 6 Plus料将杠上三星的平板手机市场，可能损及Galaxy Note 4的销售。

野村上周在给客户的研究报告中说，三星在中低端机种的市场份额若欲取得成长，势必得牺牲利润。

“某些方面而言，在和中国及其他对手的竞争中，我们预计这将是一场比谁胆子大的赛局，”该报告称。

三星芯片(晶片)业务为公司带来一丝宽慰--讽刺的是，这有部分要归因于苹果iPhone新机的需求。

研究机构DRAMeXchange预计，苹果的移动DRAM芯片明年将消耗25%的全球供应，目前为16.5%，这将给芯片价格构成支撑。(完) (编译 朱晓军/李婷仪 审校 戴素萍)