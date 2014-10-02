表格：外资上周转为卖超日本股票，日本投资者继续买超海外债券

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透东京10月2日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至9月27日当周，外资转为卖超日本股票。
外资9月27日止当周在日本股市卖超416亿日圆，前一周为买超2,940亿日圆。
日本投资人最近一周买超海外债券1,846亿日圆，前一周为买超7,705亿日圆。
下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
外资在日本投资(负值代表卖超)：
股市 债市 货币市场
9月21日-9月27日 -41.6 -195.7 -339.1
9月14日-9月20日 +294.0r +424.3r -449.5
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
股市 债市 货币市场
9月21日-9月27日 +393.1 +184.6 -158.4
9月14日-9月20日 +60.9 +770.5r +114.2r
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)
欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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