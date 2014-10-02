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亚洲 | 2014年 10月 2日 星期四 08:00 BJT

表格：外资上周转为卖超日本股票，日本投资者继续买超海外债券

路透东京10月2日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至9月27日当周，外资转为卖超日本股票。

外资9月27日止当周在日本股市卖超416亿日圆，前一周为买超2,940亿日圆。

日本投资人最近一周买超海外债券1,846亿日圆，前一周为买超7,705亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

9月21日-9月27日 -41.6 -195.7 -339.1

9月14日-9月20日 +294.0r +424.3r -449.5

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

9月21日-9月27日 +393.1 +184.6 -158.4

9月14日-9月20日 +60.9 +770.5r +114.2r

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
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