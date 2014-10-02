《美债周四展望》公债收益率下跌，关注美国非农就业报告

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有变动)

* 欧洲和亚洲数据疲弱，增加了对德国和美国公债的买盘

* 美国制造业扩张速度意外放缓

* 在美国就业数据公布前的空头回补使公债扩大涨幅

路透纽约10月1日 - 美国公债价格周三上扬，因美国制造业成长意外放缓，使公债扩大稍早涨幅；欧洲和亚洲制造业数据转弱，加重了对全球成长放缓的担忧，推动美债稍早上涨。

押注公债收益率将攀升的投资者空头回补使公债扩大涨幅。美国诊断出首位携带埃博拉病毒病人的消息引发的担忧也扶助增加对公债的避险买盘。

美国供应管理协会(ISM)公布，9月制造业指数回落至56.6，不及路透访问分析师预期的58.5，8月为59.0。

“今天是第四季的首个交易日，数据并未证实人们希望看到的经济状况，”FTN Financial的利率策略师Jim Vogel表示。

很多投资者预计本季利率将攀升，因预期尽管全球成长持续放缓，但美国经济将继续改善，他说。

指标10年期公债 尾盘上扬20/32，收益率报2.42%，为9月5日以来最低，且低于周二尾盘的2.51%。

另一份报告显示，9月美国民间就业岗位稳步增加21.3万个。

公债稍早上扬，跟随德债涨势，因需求下降导致亚洲和欧洲9月制造业活动放缓至数月低位，增加了全球成长在未来数月放缓的可能性。

德国周三标售10年期公债，得标收益率为0.93%的纪录低位。

即便在季度末结束后，仍缺乏高品质抵押品，这继续影响再回购协议市场的表现。

联邦基金利率连跌第二日，至7个基点。随着升息时机日益临近，美国联邦储备理事会(FED/美联储)预计将引导该利率升向0-25个基点区间的高端。

纽约联储公布周二其逆回购协议操作中获得创纪录的需求，因银行和基金经理寻求用公债来为季末粉饰账面。

银行和投资人的投标首次超过联储3,000亿美元的日限水准，总计达到4,070亿美元。美联储还首次没有为吸纳现金和借出公债支付利息。之前银行和基金隔夜贷款可获得5个基点或0.05%的利息。(完)

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