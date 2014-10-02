《全球主要国家债券发行预告》--10月2日-10月9日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 10/2 0950 法国 标售长期政府债券(OAT) 10/2 西班牙 债券标售 10/2 日本 标售10年期公债 10/2 日本 标售三个月期贴现国库券 10/6 1350 法国 标售国库券(BTF) 10/7 英国 标售2045年到期公债 10/7 美国 标售三年期公债 10/8 美国 标售10年期公债 10/8 日本 标售六个月期贴现国库券 10/8 日本 标售10年期通膨保值债券 10/8 德国 40亿欧元 标售五年期联邦公债 10/9 日本 标售三个月期贴现国库券 10/9 美国 发售30年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 王兴亚；审校 李爽)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。