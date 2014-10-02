俄罗斯经济：IMF调降对俄GDP的预估，敦促收紧货币政策

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透莫斯科10月1日 - 国际货币基金组织(IMF)周三将俄罗斯2015年国内生产总值(GDP)成长预估调降一半至0.5%，称国际局势造成其估值下修的风险。
“地缘政治上的不确定性已经给俄罗斯经济带来很大的直接影响，”IMF负责俄罗斯事务的主管Antonio Spilimbergo对记者说道。
IMF亦督促俄罗斯央行收紧货币政策以控制通胀预期。IMF预期俄罗斯今年的通胀率将超过8%。
“货币政策对控制通胀目标非常重要，对控制通胀预期亦如此。”Spilimbergo说道。
俄罗斯央行明年的通胀目标定在4.5%，上下浮动1.5个百分点。
Spilimbergo敦促俄罗斯央行升息，维持实质利率水平为正值，高于通胀率。
Spilimbergo亦指，IMF支持俄罗斯央行反对跨境资本管控的立场。
“俄罗斯央行反对资本管控，”他说道。“对此我们表示同意。在当前来看，(资本管控）将毫无帮助，我们并不推荐。”(完)
(编译 孙茉莉; 审校 龚芳)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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