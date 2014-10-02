《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月2日

*工商时报：

--今年度营利事业所得税暂缴申报，已于9月底截止，受惠于促产条例租税优惠落日，财政部表示，往年适用租税优惠不用缴税的高科技业，已有部分厂商在今年起正式缴税。光是台积电 今年暂缴税款就有70多亿台币，成为税留台湾的企业典范。

--张盛和在立法院答覆立委费鸿泰质询时指出，央行总裁彭淮南先前曾与他私下讨论过很多次，台银、土银两家是公营银行，应可以松绑政策任务等，以像其他行库一样有公平竞争的机会

--为强化对陆企来台管理，行政院审查陆企来台设立分公司及办事处的许可办法修正案，同意新增陆企来台设办事处三大门槛，包括在大陆营运年限超过三年以上、最低资本额600万台币，且所营事业至少需一项符合陆资来台项目规定。

-- 因应囤房税实施，台北市政府提案修正的〞台北市房屋税征收自治条例〞，昨日市议会一读通过；依此条例所订定的房屋税差别费率，自住房屋三户以内全台湾适用税率1.2%，逾三户的非自住房屋若座落在北市，第一、二户房屋税提高为2.4%，第三户(含)以上房屋税，每户房屋税率3.6%。

--支撑长照十年计画财务的〞长期照护保险法〞草案出炉，卫福部规划保费费率约介于1%至1.23%，月薪三万台币的上班族未来每月长照保费约介于90-110台币间，卫福部本周将把草案送行政院审议，盼2017年正式上路。

--财政部长张盛和表示，有意提拨房地合一税收的二成，挹注社会住宅基金帐户，协助兴建社会住宅或合宜住宅，圆青年一个成家梦。

*经济日报：

--财政部长张盛和表示，台股已跌了500多点，如果可以的话，他也会进场了。他并分析说，从大波段来看，台股都是呈〞锯齿状〞涨上去，不是直线上去，所以回档是正常，动能也才会再增加。

--延宕多时的兆丰金 释出台企银 股权案，财政部长张盛和表示，任内完成释股应该不难，但兆丰金要分批释股，以免造成类似彰银(财政部外另有单一民营大股东)的案例。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。