《全球重要经济事件一览表》--10月2日-10月9日

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10月2日(四)

***华盛顿--美国财政部长杰克卢、负责金融机构的代理助理部长Amias Gerety、副部长拉斯金出席美国青少年财经素养总统顾问委员会的公开会议(1300)。

里奇蒙--美国里奇蒙联邦储备银行与基尔世界经济研究所举行为期两日的会议，主题为“大衰退后的就业市场”(至10月3日)。

伦敦--英国央行金融政策委员会发布季度政策声明(0830)。

意大利那不勒斯--欧洲央行管理委员会会议，之后宣布利率决定并举行记者会。

美国图珀洛--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德参加一场有关美国经济与货币政策的活动(2230)。

挪威奥勒松--挪威央行总裁奥尔森与挪威央行投资管理公司副执行长Trond Grande对央行地区分支网络发表讲话。

***布拉格--中欧财长避税问题会议。出席嘉宾包括德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)、匈牙利财长Mihaly Varga、波兰财长Mateusz Szczurek、奥地利财长Hans Jorg Schelling、斯洛伐克财长Peter Kazimir和捷克财长Andrej Babis。

10月3日(五)

挪威克里斯蒂安桑--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen与央行投资管理部门的首席风险官Jan Thomsen对央行在当地的分支网络发表讲话。

10月6日(一)

***华盛顿--金融稳定监管委员会(FSOC)会议。美国财政部长杰克卢和美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦出席。

东京--日本央行货币政策会议(至10月7日)。

10月7日(二)

纽约--世界商业论坛(至10月8日)。美国联邦储备理事会(美联储/FED)前主席贝南克担任主要演讲者。

阿布奎基--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济发表演说。(0030)

美国特洛伊--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在伦斯勒理工学院主办的一场活动中发表演说。(1900)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)举行世界经济展望报告新闻发布会，出席者为IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)和IMF经济顾问兼研究部主管Thomas Helbling。(1300)

布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行理事会成员Vladimir Dvoracek就银行业监管议题举行记者会。(1100)

悉尼--澳洲央行利率决定。(0330)

阿姆斯特丹--荷兰央行公布金融稳定报告。

10月8日(三)

美国普利茅斯--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表关于经济的讲话(1230)。

伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至10月9日)。

澳洲布里斯班--20国集团(G20)峰会。发言人包括：美国财政部主管国际货币和金融政策的助理副部长Mark Sobel、IMF第一副总裁利普顿和澳洲国库部长霍基。

纽约--日本央行总裁黑田东彦在纽约经济俱乐部讲话。

***10月9日(四)

圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在第39届圣路易斯联储银行秋季年会致欢迎词(1345)。

华盛顿--彼得森国际经济研究所/美国穆迪投资服务公司(Moody's)主办“即将迎来单一监管机制的欧盟金融体系”座谈会。瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)讲话。

拉斯维加斯--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在当地商业和社区领袖午餐会上就经济前景讲话(1940)。

华盛顿--IMF总裁拉加德、FED副主席费舍尔(Stanley Fischer)、荷兰财长、墨西哥央行总裁卡斯腾斯就“美国有线电视新闻网(CNN)全球经济辩论”讲话(1730)。

悉尼--澳洲央行金融稳定性主管Luci Ellis在2014资本市场功能失调大会讲话(0155)。

华盛顿--乔治华盛顿大学主办“欧洲领导人的改革日程”讨论会。讲话嘉宾包括：IMF第一副总裁利普顿、意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)和德国财政部长朔伊布勒.

华盛顿--日本财务大臣麻生太郎参与世界银行“包容性和可持续发展的全民保健”新书发布会(2130)。

伦敦--英国央行宣布利率决议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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