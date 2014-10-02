美国个股：通用汽车预期欧洲事业2016年获利，逾10年来首见

通用汽车并未提供2014年整体财测更新版，分析师则指出，该公司面临和冲击福特汽业一样的市场压力。通用汽车7月表示，先前揭露的计画显示，2014年营业利润将小幅改善，而目前计画进度稍稍超前。上一年度通用汽车的营业利润为86亿美元。

通用汽车2016年北美市场的营业利润率目标为10%。首席执行官博拉(Mary Barra)表示，欧洲利润率的目标已经反应了缩小俄罗斯市场滑坡冲击的种种措施。通用汽车欧洲市场上次出现获利是在1999年。

1月上任的博拉同时提到，关于成立基金以补偿点火开关缺陷事故受害者一事，通用汽车不会改变成本预估。通用汽车先前为该基金提列一笔4亿美元的费用，并称成本可能还会增加2亿美元。该缺陷所引发的事故已经造成至少23人死亡。

除了欧洲及北美市场展望之外，通用汽车表示该公司希望2020年代初期可以达成整体营业利润率9-10%目标，高于第二季不含召回成本的利润率6.3%。

达成获利目标的一个办法，就是减少全球造车核心平台的数量，从2015年的14种降至2025年的四种。

通用也正加倍投资于全球最大汽车市场，提出多项计画，将在2018年于中国投资140亿美元，开设五家组装工厂，并推出60款全新或改款车种。通用汽车金融(GM Financial)预料在今年稍晚进入中国，让通用汽车在销售上更有弹性。

该公司另外一个重大志向，就是将凯迪拉克(Cadillac)打造成全球知名的豪华品牌。通用汽车预计2015年将在北美市场推出四款凯迪拉克新车，包括先前提出的CT6轿车。凯迪拉克未来五年将在中国推出九款新车。(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)