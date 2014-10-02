《新兴市场重要经济事件预告》--10月2日-10月9日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月2日(四)

布达佩斯--主题为经济前景的商业会议，演说嘉宾包括匈牙利央行副总裁Adam Balog和央行理事Marton Nagy。

布拉格--中欧财长就避税问题召开会议，德国财政部长朔伊布勒等参加会议。

10月3日(五)

暂无重要经济事件。

10月6日(一)

暂无重要经济事件。

10月7日(二)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)就全球经济前景召开记者会，IMF首席经济学家布兰查德、IMF经济研究部主管、经济顾问Thomas Helbling出席这场活动(1300)。

华盛顿--世界银行集团2014年青年峰会。世界银行行长金墉在峰会闭幕式上发表讲话。

华盛顿--IMF战略、政策和审查部副主管Kalpana Kochhar在青年论坛上发表讲话，主题为：通过教育、创新和热情促进包容性成长和企业家精神。

萨格勒布--克罗地亚央行举行理事会议。

布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策委员会会议。

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至10月8日)。

雅加达--印尼央行召开理事会会议。

10月8日(三)

华盛顿--IMF总裁拉加德在主题为“就业机会丰富及包容性成长面临的挑战--经济稳健持续成长的必要性”的活动上致开幕辞(1230)。

华盛顿--IMF就全球金融稳定性报告举行新闻简布会(1300)。

华盛顿--世界银行行长金墉及高级副总裁巴苏(Kaushik Basu)参加关于“旗帜：在不平等的世界构建共同繁荣”的小组讨论(1400)。

华盛顿--IMF就财政监督报告召开新闻简布会，IMF财政事务部主管加斯帕(Vitor Gaspar)和副主管Martine Guergil参加(1530)。

华盛顿--乔治华盛顿大学主办讨论会，主题为“就业机会丰富及包容性成长面临的挑战--公共债务、公共投资和成长”。主讲人：IMF副总裁筱原尚之。

华盛顿--尼日利亚财长Ngozi Okonjo-Iwaela在大西洋理事会活动上发表讲话(1700)。

华盛顿--乔治华盛顿大学主办讨论会，主题为“就业机会丰富及包容性成长面临的挑战--共享经济增长成果”，秘鲁前财长Luis Miguel Castilla将发表演说。总结会议：成长和改革面临的挑战，发言人包括印尼财长Muhammad Chatib Basri、IMF副总裁朱民、澳洲国库部长霍基等。

华盛顿--中国财政部副部长朱光耀就“全球经济及中美经济关系”在彼得森国际经济研究所发表讲话(1830)。

澳洲布里斯班--20国(G20)峰会。讲话嘉宾包括：美国财政部主管国际货币和金融政策的助理副部长Mark Sobel、IMF第一副总裁利普顿和澳洲国库部长霍基。

布达佩斯--匈牙利央行公布9月议息会议的会议记录(1200)。

首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。

10月9日(四)

华盛顿--世界银行行长金墉及非洲开发银行行长Donald Kaberuka参加非洲投资论坛(1330)。

华盛顿--IMF财政事务部主管加斯帕(Vitor Gaspar)在彼得森国际经济研究所和穆迪举行的半年度主权经济座谈会上发表讲话，主题为“财政可持续性和框架”(1620)。

华盛顿--IMF总裁拉加德、FED副主席费舍尔、荷兰财长及墨西哥央行总裁在“CNN就全球经济状况的讨论”上发表讲话(1730)。

华盛顿--世界银行行长金墉发表讲话，主题为“经济变革让穷人受益：就业、基建和民间投资”(1830)。

华盛顿--乔治华盛顿大学举行讨论会，议题为“建设未来的能力：借鉴50年来的经验”，发言人包括乌干达财长Maria Kiwanuka等。

华盛顿--乔治华盛顿大学举行讨论会，议题为“欧洲领导人的改革 日程”，发言嘉宾包括IMF第一副总裁利普顿、意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)及德国财长朔伊布勒。

华盛顿--危地马拉前财长Maria Castro在乔治华盛顿大学座谈会上发表讲话(2015)。

利马--秘鲁央行公布利率决定。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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