EIA库存周报：美国上周原油库存意外减少，仅管进口增加

路透10月1日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，上周美国原油库存意外减少；此外，冬季来临前炼厂加工量大减令汽油库存降至近两年最低，馏分油供应也下降。

根据EIA每周数据，截至9月26日当周，美国原油库存 减少140万桶，分析师原预估为增加70万桶。美东地区库存略为下滑抵销西海岸库存庞大的增加数量。

“尽管秋季炼厂维护期，以及美国原油产量位于高水平，我们预计不会出现积压，这对美国原油而言是利好，”纽约Energy Management Institute资深合伙人Dominick Chirichella表示。

数据公布后，美国原油期货 上涨逾0.4美元。RBOB汽油 上涨1.6%。数据显示汽油库存减少180万桶，至2012年11月以来最低水平。

EIA称，美国原油交割地库欣库存 增加31.5万桶。

EIA数据显示，仅管炼厂原油日加工量 减少52.5万桶， 整体原油库存仍下滑。产能利用率下降3.6个百分点至89.8%，因许多炼厂关闭进行季节维护。美国上周原油日进口量 亦增加37.9万桶。

根据EIA，美国国内原油日产量为880万桶，较上周下滑3万桶，但仍较去年同期多100万桶，受页岩油气生产热潮的影响。