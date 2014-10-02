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亚洲 | 2014年 10月 2日 星期四 08:46 BJT

《汇市简讯》欧元兑英镑下行，2012年低位近在眼前且岌岌可危

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* 在英国和欧元区PMI双双疲软后，欧元兑英镑昨日内移日，今日开盘上涨0.12%

* 关注今晚的欧洲央行会议，亚洲盘料在窄幅区间交投

* 五、10和20日及周移动均线均向下，波林格区间亦向下

* 偏空趋势暗示，0.7761的2012年低位看来岌岌可危

* 纽约盘0.7764/0.7800区间是初步支撑/阻力位

* 技术图表：link.reuters.com/hat92w。(完)

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