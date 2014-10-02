《汇市简讯》欧元兑英镑下行，2012年低位近在眼前且岌岌可危

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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* 在英国和欧元区PMI双双疲软后，欧元兑英镑昨日内移日，今日开盘上涨0.12%
* 关注今晚的欧洲央行会议，亚洲盘料在窄幅区间交投
* 五、10和20日及周移动均线均向下，波林格区间亦向下
* 偏空趋势暗示，0.7761的2012年低位看来岌岌可危
* 纽约盘0.7764/0.7800区间是初步支撑/阻力位
* 技术图表：link.reuters.com/hat92w。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。