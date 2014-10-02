全球金市：避险情绪支撑金价，因欧美制造业数据欠佳压低股市

美国诊断出首例埃博拉病例的消息令投资者不安，拖累美国股市周三下跌逾1%。该消息重压航空和其他运输类股。

在市场充满不确定性的时期，黄金经常被视为替代性投资。

尽管近期上涨，黄金仍接近跌破每盎司1,200美元的重要心理关卡。美元强劲令黄金与其他贵金属承受巨大压力。

全球最大上市交易基金SPDR Gold Trust 表示，黄金持仓量周三减少1.20吨，至2008年12月以来最低的768.66吨。

投资人亦关注欧洲央行政策会议结果。欧洲央行料于周四公布新资产购置计划的细节，以期刺激疲弱的欧元区经济，抵挡通缩的影响。(完)

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