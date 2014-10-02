全球金市：避险情绪支撑金价，因欧美制造业数据欠佳压低股市

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
美国诊断出首例埃博拉病例的消息令投资者不安，拖累美国股市周三下跌逾1%。该消息重压航空和其他运输类股。
在市场充满不确定性的时期，黄金经常被视为替代性投资。
尽管近期上涨，黄金仍接近跌破每盎司1,200美元的重要心理关卡。美元强劲令黄金与其他贵金属承受巨大压力。
全球最大上市交易基金SPDR Gold Trust 表示，黄金持仓量周三减少1.20吨，至2008年12月以来最低的768.66吨。
投资人亦关注欧洲央行政策会议结果。欧洲央行料于周四公布新资产购置计划的细节，以期刺激疲弱的欧元区经济，抵挡通缩的影响。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/陈宗琦；审校 龚芳)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。