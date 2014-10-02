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亚洲 | 2014年 10月 2日 星期四 09:20 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆多头平仓在108.87止步

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* 美元/日圆亚洲盘没有低于108.87

* 汇价暂时持稳，上档迄今受限在109.12

* 多头平仓的资金流动看来已暂时结束，但在108.85下方仍有停止单

* 在108.50可能有更多的停止单，但有传言称日本进口商的买盘回笼

* 进口商料在109下方出手，短线投机客买单挂在108.85之前

* 109.10-20挂有卖单，109.50附近更多，自109.70起更密集。(完)

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