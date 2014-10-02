《汇市简讯》美元兑日圆多头平仓在108.87止步

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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* 美元/日圆亚洲盘没有低于108.87
* 汇价暂时持稳，上档迄今受限在109.12
* 多头平仓的资金流动看来已暂时结束，但在108.85下方仍有停止单
* 在108.50可能有更多的停止单，但有传言称日本进口商的买盘回笼
* 进口商料在109下方出手，短线投机客买单挂在108.85之前
* 109.10-20挂有卖单，109.50附近更多，自109.70起更密集。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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