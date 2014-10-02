金属期市：伦铜小升，因美元涨势暂停

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
欧洲央行将在周四提出最新资产买进计划的细节。该央行希望该计划能重振疲弱的欧元区经济，并远离通缩阴霾。
需求下滑冲击亚洲和欧洲多数地区的9月工厂活动，美洲周三公布的制造业指数有好有坏，未来几个月全球经济成长放缓的可能性升高。
美元兑日圆自六年高位回落，受累于美债收益率下滑。
印尼产业官员周三表示，9月精炼锡出口可能降至一年低位约2,000吨，这种自愿性的出口放缓情况料将会持续至11月中。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/戴素萍; 审校 李婷仪/张明钧)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。