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亚洲 | 2014年 10月 2日 星期四 09:34 BJT

金属期市：伦铜小升，因美元涨势暂停

欧洲央行将在周四提出最新资产买进计划的细节。该央行希望该计划能重振疲弱的欧元区经济，并远离通缩阴霾。

需求下滑冲击亚洲和欧洲多数地区的9月工厂活动，美洲周三公布的制造业指数有好有坏，未来几个月全球经济成长放缓的可能性升高。

美元兑日圆自六年高位回落，受累于美债收益率下滑。

印尼产业官员周三表示，9月精炼锡出口可能降至一年低位约2,000吨，这种自愿性的出口放缓情况料将会持续至11月中。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/戴素萍; 审校 李婷仪/张明钧)
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