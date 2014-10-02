日本经济：央行料在下周利率审议会议对工业生产发表较悲观看法--消息

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
周二的数据显示，8月工业生产下滑1.5%至2013年来最低水平，因消费税上调后需求低迷，导致企业积累了巨大库存，企业因而削减产出。
8月家庭支出依然疲弱，促使日本央行一些官员认为经济可能将需要比预期更长的时间，才能从加税导致的严重滑坡中恢复。
“从上调消费税的冲击中复苏将会延迟，”日本央行经济统计部门负责人Ko Nakayama周三对记者表示。此前央行短观调查显示，大型服务业企业的信心连续两个季度恶化。
虽然日本央行官员认为经济持续趋势性复苏，但其中许多人承认加税以及异常糟糕的夏季天气对经济造成了更严重的不利影响。许多人原本预计，加税带来的痛楚到9月时会得到缓解。
因此，央行将可能展开激烈辩论，是否应该调整目前对经济的评估，以暗示复苏延迟的可能性增强。
央行目前的表述为，经济“继续呈现趋势性温和复苏，尽管加税影响仍存在。”
在10月6-7日的会议上，日本央行可能维持货币政策不变，认为尽管存在一些疲弱之处，但经济仍会继续温和复苏。(完) (编译 于春红/王兴亚；审校 李婷仪)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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