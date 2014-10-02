日本经济：央行料在下周利率审议会议对工业生产发表较悲观看法--消息

周二的数据显示，8月工业生产下滑1.5%至2013年来最低水平，因消费税上调后需求低迷，导致企业积累了巨大库存，企业因而削减产出。

8月家庭支出依然疲弱，促使日本央行一些官员认为经济可能将需要比预期更长的时间，才能从加税导致的严重滑坡中恢复。

“从上调消费税的冲击中复苏将会延迟，”日本央行经济统计部门负责人Ko Nakayama周三对记者表示。此前央行短观调查显示，大型服务业企业的信心连续两个季度恶化。

虽然日本央行官员认为经济持续趋势性复苏，但其中许多人承认加税以及异常糟糕的夏季天气对经济造成了更严重的不利影响。许多人原本预计，加税带来的痛楚到9月时会得到缓解。

因此，央行将可能展开激烈辩论，是否应该调整目前对经济的评估，以暗示复苏延迟的可能性增强。

央行目前的表述为，经济“继续呈现趋势性温和复苏，尽管加税影响仍存在。”