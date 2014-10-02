表格: 9月20日止日本生胶库存下降4.7%至14,251吨

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透东京10月2日 - 日本橡胶贸易协会周四公布的数据显示，截至9月20日日本生胶库存为14,251吨，较此前10日下降4.7%。
以下为分类库存数据(单位:吨):
种类 9月20日 9月10日 8月31日 8月20日 8月10日 7月31日
生胶 14,251 14,948 15,970 16,903 17,505 18,365
天然乳胶 536 528 567 501 523 549
合成胶(固体) 1,005 920 938 944 877 1,346
合成乳胶(D.R.C.) 69 69 69 69 69 89
(完)
(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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