版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 2日 星期四 09:58 BJT

表格: 9月20日止日本生胶库存下降4.7%至14,251吨

路透东京10月2日 - 日本橡胶贸易协会周四公布的数据显示，截至9月20日日本生胶库存为14,251吨，较此前10日下降4.7%。

以下为分类库存数据(单位:吨):

种类 9月20日 9月10日 8月31日 8月20日 8月10日 7月31日

生胶 14,251 14,948 15,970 16,903 17,505 18,365

天然乳胶 536 528 567 501 523 549

合成胶(固体) 1,005 920 938 944 877 1,346

合成乳胶(D.R.C.) 69 69 69 69 69 89

(完)

(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐