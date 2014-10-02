《全球主要央行动态》--10月2日

以下所列为上周四下午至本周四上午(9月25日-10月2日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

达拉斯联储总裁费希尔表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)或在2015年春季前后上调利率，会在市场预期的靠前时间点。

亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，国内外需求疲弱仍妨碍美国经济复苏，可能要到明年更晚才需要加息。洛克哈特称，可能影响美国经济复苏的因素包括最近美元上涨及其有可能抑制出口。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，美联储应在撤出货币宽松政策的问题上“极度耐心”，在确认美国经济能够承受相关冲击之后才可升息，同时加息步伐应为循序渐进。

美联储理事鲍威尔表示，他担心美联储和财政部有关债务管理和其他问题的合作会有损美联储的独立性，应该予以避免。他表示，财政部最近几年努力促进较长期债券的销售，此举削弱了美联储通过量化宽松来拉低长期利率的效果。

**中国**

中国人民银行副行长胡晓炼表示，在对影子银行在加强规范的同时，应该因势利导，引导影子银行业务有序地服务于企业的投融资需求。胡晓炼称，经济稳定是金融稳定的基础。要警惕银行业表面成绩下可能隐藏的风险和危机。

上海自贸区挂牌一周年之际，央行上海总部副主任张新表示，通过实施自由贸易账户等制度创新，一年来自贸区内没有出现区域性或系统性的风险。下一步自贸区金改的步伐会快一些，力争年内启动自贸账户外币业务，同时已做好启动个人对外投资的筹备工作。

央行调查统计司司长盛松成表示，中国近期部分经济指标短暂回调不会改变经济发展的大势，经济金融变量仍处在合理区间，今后将坚持稳健的货币政策，并加强定向调控和结构性调控。

中国央行和银监会表示，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。发布在中国央行网站的通知称，在已取消或未实施“限购”措施的城市，对拥有两套及以上住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行应根据借款人偿付能力、信用状况等因素审慎把握并具体确定首付款比例和贷款利率水平。

**日韩**

日本央行总裁黑田东彦称，应更加关注强化全球金融体系的必要性，并表示日本经济料将维持温和复苏趋势，调高消费税后需求下滑的影响料逐渐消退。

黑田东彦表示，货币政策不但会对物价产生明显影响，而且还可通过作用于各类资产价格，对金融系统稳定构成影响。

韩国央行副总裁兼首席经济学家Kim Jun-il表示，在美联储明年开始启动升息后，如果利率上行压力过大或者韩元汇率变得过分波动，那么韩国央行将会予以干预。

韩国央行会议记录显示，委员Chung Hae-bang在9月12日会议上投票支持降息，其他委员则投票赞成维持利率不变。

**欧洲**

欧洲央行执委科尔预计12月定向长期再融资操作(TLTRO)的需求将更强劲，因银行在行业普查完成后能更好地开展贷款业务。

欧元区银行业单一监督机构主管努伊称，该机构将建立一个举报制度(whistleblower system)，来获取可能违规的银行的信息，还将设立独立审计小组来监督欧元区的大型银行。

欧洲央行总裁德拉吉敦促欧元区各国政府各尽其职，通过结构性改革来促进经济成长。德拉吉称，只靠货币政策不足以重振信心和刺激投资。

瑞士央行总裁乔丹表示，瑞士央行将继续守卫守卫瑞郎/欧元的1.20汇率上限，必要时会立即出手。

西班牙央行总裁林德对议会表示，近期数据显示，西班牙第四季经济同比增速将接近2%。林德称，今年余下时间经济增长将略微放缓，不过深度衰退后的经济复苏将持续。

挪威央行总裁称若金融失衡加重，可能提高银行资本缓冲要求。

**英国**

英国央行总裁卡尼表示，英国将对保险业高管和精算师展开审查，使保险业与银行业一样，个人失当行为更容易受到惩罚。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯称英央行在谈及利率指引时应避免过于具体，大致应沿用目前措辞。

英国央行MPC委员福布斯称英国央行必须警惕英镑近期强势掩盖了潜在通胀压力。

**其他**

印度央行维持政策利率在8.0%不变，称在确信消费通胀率能在2016年1月前降至6%的目标前，将避免降息。印度央行总裁拉詹在一次电话会议上对分析师称，印度央行既不倾向于加息，也不倾向于降息，货币政策只会取决于通胀数据。

巴西央行表示，将继续维持利率不变一段时间，但警告称如果通胀未能消退，决策者将毫不犹豫地收紧货币政策。央行称预计未来几年通胀将缓慢降向政府目标区间中心，暗示当前无需调整利率。

新西兰央行发布的数据显示，央行上个月净卖出5.21亿新西兰元(4.061亿美元)，旨在利用新西兰元的利空人气来加快其近期跌势。

菲律宾央行总裁泰谭柯表示，计划重启菲律宾与中国和韩国的货币互换协议，但他强调，菲律宾的国际收支状况依然稳健。

泰国央行预计，泰国经济今年仍将成长1.5%，与6月份作出的预期一致，但央行预计，今年泰国出口将实现零成长。最新会议记录显示，央行货币政策委员会提议2015年新主要通胀目标区间改为3%上下1.5个百分点。

俄罗斯央行在一份声明中称未考虑推出任何资本跨境流动的限制。

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......