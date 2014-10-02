企业并购：以色列农业集团Adama收购多家中国企业，巩固中国市场地位

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透耶路撒冷10月1日 - 以色列农业集团Adama周三表示，已经签署一项协议收购多家中国企业，因在该公司于纽约发行股票之前，试图强化在中国的市场地位。
中国化工集团公司 持有Adama的60%股权，其余股权则由以色列Discount Investment Corp 所持有。Adama为全球最大作物保护化学产品制造商之一。
Adama表示，将会以3.24亿美元现金从中国化工收购江苏安邦、江苏麦道、江苏淮河、以及荆州沙隆达控股的所有股权，并承担3亿美元的债务。
Adama表示，这些企业2013年营收合计约8.5亿美元。
在纽约上市之后，上述的交易料将在2015上半年结案。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。