企业并购：以色列农业集团Adama收购多家中国企业，巩固中国市场地位

路透耶路撒冷10月1日 - 以色列农业集团Adama周三表示，已经签署一项协议收购多家中国企业，因在该公司于纽约发行股票之前，试图强化在中国的市场地位。

中国化工集团公司 持有Adama的60%股权，其余股权则由以色列Discount Investment Corp 所持有。Adama为全球最大作物保护化学产品制造商之一。

Adama表示，将会以3.24亿美元现金从中国化工收购江苏安邦、江苏麦道、江苏淮河、以及荆州沙隆达控股的所有股权，并承担3亿美元的债务。

Adama表示，这些企业2013年营收合计约8.5亿美元。