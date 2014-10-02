台湾汇市：台币盘初随部分亚币趋强，外资美元买盘缩手

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北10月2日 - 台币兑美元 周四盘初跟随亚币稍扬。汇银人士指出，已持续一阵子的外资的美元买盘忽然缩手，加上出口商在目前的水位仍有不小的抛汇意愿，令台币扬升。
汇银人士指出，美元兑日圆 从六年高点110.09回撤至109.08日圆，亚币盘初也有回温，出口商的抛汇力道仍旧持续，推升了台币由30.500左右价位走升至30.400附近。
一小型汇银人士表示，〞台股也跌啊，但外资的(美元)买盘突然就收手了，不知为什么，〞。
本地时间10:17台股 下跌0.6%报8,936.25点；MSCI亚太明晟指数 同时间则是下跌0.2%。
盘初台币主要交易区间在30.400-30.442，上交易日主要区间在30.435-30.512。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点与上日差距不大；一个月远汇报价 暂报在30.380/30.403左右，上日纽约盘收在30.425。
韩元持续震荡，台北时间1020，韩元 报1,062.9，上日收在1,062.7。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.380-30.450
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--金砖国家：10月1日股汇市收盘纵览 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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