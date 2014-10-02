台湾汇市：台币盘初随部分亚币趋强，外资美元买盘缩手

路透台北10月2日 - 台币兑美元 周四盘初跟随亚币稍扬。汇银人士指出，已持续一阵子的外资的美元买盘忽然缩手，加上出口商在目前的水位仍有不小的抛汇意愿，令台币扬升。

汇银人士指出，美元兑日圆 从六年高点110.09回撤至109.08日圆，亚币盘初也有回温，出口商的抛汇力道仍旧持续，推升了台币由30.500左右价位走升至30.400附近。

一小型汇银人士表示，〞台股也跌啊，但外资的(美元)买盘突然就收手了，不知为什么，〞。

本地时间10:17台股 下跌0.6%报8,936.25点；MSCI亚太明晟指数 同时间则是下跌0.2%。

盘初台币主要交易区间在30.400-30.442，上交易日主要区间在30.435-30.512。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点与上日差距不大；一个月远汇报价 暂报在30.380/30.403左右，上日纽约盘收在30.425。

韩元持续震荡，台北时间1020，韩元 报1,062.9，上日收在1,062.7。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.380-30.450

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