台湾股市：盘中下滑，追随海外市场走低

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北10月2日 - 台湾股市周四盘中下滑，在全球充满不确定性的氛围中追随海外股市走低。
0145GMT，台湾加权股价指数 下跌60.50点至8,929.76点，周三收高0.26%。
盘中普遍下挫，电子类股 下跌0.7%，金融保险类股 下跌0.8%。
交投相对活跃的类股中，友达 下跌1.5%，群创光电 跌1.1%。
开发金 跌0.9%，中信金 跌0.3%。(完)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。