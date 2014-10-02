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亚洲 | 2014年 10月 2日 星期四 10:13 BJT

台湾股市：盘中下滑，追随海外市场走低

路透台北10月2日 - 台湾股市周四盘中下滑，在全球充满不确定性的氛围中追随海外股市走低。

0145GMT，台湾加权股价指数 下跌60.50点至8,929.76点，周三收高0.26%。

盘中普遍下挫，电子类股 下跌0.7%，金融保险类股 下跌0.8%。

交投相对活跃的类股中，友达 下跌1.5%，群创光电 跌1.1%。

开发金 跌0.9%，中信金 跌0.3%。(完)
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