台湾债市：指标五年券殖利率早盘走跌，因美国制造业数据意外放缓

路透台北10月2日 - 台湾指标五年期公债103/15 殖利率周四盘初随美债走跌。交易员指出，美国制造业数据意外放缓及美国确诊首例埃博拉病例，市场对美国升息题材的恐惧感骤降，令美国指标10年期公债殖利率急跌至近月来低位，台债早盘各年期券种殖利率也全面趋跌。

他们并表示，103/15盘初殖利率急跌并创发行前交易以来盘中新低，上日该券空单量已增至118亿台币，今日盘中殖利率急挫促使部分空单回补，主要交投略带点轧空意味，盘初开盘30分钟即滚出上百亿台币成交量，料今日103/15殖利率区间暂看1.27-1.30%。

今日五年券103/15殖利率盘中低位来到1.2833%，创9月24日展开发行前交易以来盘中新低。

“美国确诊埃博拉病例是个导火线。”一位大型证券台债交易员说。

交易员并称，美国惊传埃博拉病毒确诊病例拖累美股重挫，种种不确定性令市场暂时抛开美国升息题材的担忧，美国指标10年期公债殖利率跌破月线，可能挑战前波低位，牵动台债今日全面偏多操作。

美国公债价格周三上扬，因美国制造业成长意外放缓，使公债扩大稍早涨幅；欧洲和亚洲制造业数据转弱，加重了对全球成长放缓的担忧，推动美债稍早上涨。指标10年期公债 尾盘上扬20/32，收益率报2.42%，为9月5日以来最低，且低于周二尾盘的2.51%。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/15 发行前交易：1.27-1.30%

本地时间10:24时最新报价：

* 103/15期五年公债发行前交易殖利率下跌2.89基点报1.2950%。

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