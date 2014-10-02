澳洲金融：央行称监管层正考虑新措施以收紧楼市借贷标准

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透悉尼10月2日 - 澳洲央行周四表示，监管层正在考虑采取新举措来控制楼市投资贷款，并可能在年底前公布初步计划。
澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)表示，此举旨在避免房价大幅上涨，若涨势导致泡沫破裂将损及家庭财富和支出。
艾迪称，澳洲审慎监管局(APRA)已经加强对借贷的监管，但现在正考虑加码监管，针对投资于购房出租的借款出台新措施。
“我们正在与APRA商讨可能的措施，以强化稳健借贷，特别是针对投资性融资，但不一定局限于此，”艾迪称。
他补充说，有关新举措的初步声明将可能在年底之前公布。(完) (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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