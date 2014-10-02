日本股市：日经指数早盘跌1.4%创三周低点，因全球制造业数据疲软

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
周三的一连串调查显示，德国制造业活动出现15个月以来首度下滑，中国制造业部门几无成长，美国放缓的幅度则是大于预期。
“在日圆兑美元跌至110日圆水平都未能提振出口股之后，昨天的信心已见疲弱。目前市场将进行一波修正，”日本一证券公司交易员表示。
本田汽车 大跌3.2%，丰田汽车 下挫2.1%，铃木汽车 重挫3.3%。
美国诊断出首例埃博拉病例的消息重压航空和其他交通类股。 该消息亦令日本航空类股承压，日本航空 下跌3.6%，全日空 下跌2.4%。
东证股价指数 下跌1.8%，一度触及一个月低位，JPX-日经 400指数 跌1.8%，表现较日经指数稍差。(完)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。