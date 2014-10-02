日本股市：日经指数早盘跌1.4%创三周低点，因全球制造业数据疲软

周三的一连串调查显示，德国制造业活动出现15个月以来首度下滑，中国制造业部门几无成长，美国放缓的幅度则是大于预期。

“在日圆兑美元跌至110日圆水平都未能提振出口股之后，昨天的信心已见疲弱。目前市场将进行一波修正，”日本一证券公司交易员表示。

本田汽车 大跌3.2%，丰田汽车 下挫2.1%，铃木汽车 重挫3.3%。

美国诊断出首例埃博拉病例的消息重压航空和其他交通类股。 该消息亦令日本航空类股承压，日本航空 下跌3.6%，全日空 下跌2.4%。