《热点透视》“两房”诉讼结果料不利于房市改革

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel Indiviglio 编译 张明钧

路透华盛顿10月1日 - 在论及抵押贷款改革时，美国国会议员又有了另一个可以坐视不管的藉口。关于投资人要求追回房利美 和房贷美 720亿美元充公利润的诉讼，一联邦法官周二裁定投资人败诉。这是正确的裁决，但对于启动抵押贷款融资改革而言却是无济于事。

败诉的投资人大多是想要迅速捞上一笔的投机客。这些投资人也不是唯一试图想推翻美国政府对“两房”相关决策群体，他们反对的决策包括2008年时加以纾困、到2012年开始收纳利润等等。周二的裁决立场明确，未给其他相关诉讼带来太大希望。事实上也不该如此。

问题在于，这项判决意味着几乎所有两房赚来的钱都进了山姆大叔口袋，供国会议员使用。这些钱不是一笔小数目。时至今日，光房利美接受救助以来上缴给政府的金额就超过1,300亿美元，比其接受救助的数额多出约130亿美元。

金融危机过后不久，许多的讨论都不断聚焦在如何解散两房，包括减少、甚至取消美国纳税人数十年来对两房提供的支持。

让两房重新获利、并将获利上缴政府的做法，改变了讨论的内容。的确，由于再融资热潮已经结束，两家公司当前的季度获利已经无法再和几年前的高水准相提并论。但是其获利不是个小数字，国会议员恐怕不会轻易罢手。

反之，若法官裁决有利于投资人团体，或许会刺激国会对房市改革采取行动。然而事到如今，对于国会而言袖手旁观是一个更为轻松的选择。(完)