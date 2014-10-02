日本已公布经济指标--2014/10/2

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 -1.8% r +1.6% r 11月16日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 9月 +2.6% +2.7% 10月30日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 8月 +3.1% +3.3% 10月30日 -- 工业生产(m/m) 8月 -1.5% P +0.4% r 10月15日 -- 失业率 8月 3.5% @ 3.8% @ -- -- 贸易收支(亿日圆) 8月 逆差9,485 逆差9,640 10月22日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 8月 -4.7% -5.9% -- -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。