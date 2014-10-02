版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 2日 星期四 10:59 BJT

韩国汇市：早盘几无变动，因美元涨势暂歇

路透首尔10月2日 - 韩国韩元 周四几无变动，因近期美元涨势在突破关键心理阻力门槛后暂事歇息。

0223 GMT，美元兑韩元 报1,062.9韩元，周三收盘为1,062.7。

0223GMT 上日收市价

---------------------------------------------------

韩元/美元 1,062.9 1,062.7

日圆/韩元 9.7491/546 9.7567

韩国公债期货 * 107.86 107.90

韩国综合股价指数 1,971.04 1,991.54

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 陈宗琦; 审校 李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐