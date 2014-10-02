韩国汇市：早盘几无变动，因美元涨势暂歇

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透首尔10月2日 - 韩国韩元 周四几无变动，因近期美元涨势在突破关键心理阻力门槛后暂事歇息。
0223 GMT，美元兑韩元 报1,062.9韩元，周三收盘为1,062.7。
0223GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,062.9 1,062.7
日圆/韩元 9.7491/546 9.7567
韩国公债期货 * 107.86 107.90
韩国综合股价指数 1,971.04 1,991.54
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 陈宗琦; 审校 李春喜)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。