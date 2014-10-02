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亚洲 | 2014年 10月 2日 星期四 11:05 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元持续空头回补升势

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* 澳元兑美元测试0.88美元，疲软空头周四措手不及

* 较昨日低位0.8663跳升近140个点子重创空头

* 澳元兑美元隔夜表现是轧空的不祥之兆

* 美元指数跌0.3%，美元兑日圆外亚币持续探低

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数最近仅下跌0.2%

* 自下行趋势开始以来有守住10日移动均线切入位(0.8808)(完)

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