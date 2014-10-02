澳洲汇市：澳元和新西兰元脱离低位，因市场轧空

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
澳元兑欧元、英镑与日圆亦上涨约0.6%，脱离近期低点。
“我们目前预期澳元至少能持稳于0.8800/20美元左右，但这比较像是大量抛售后的修正。”西太平洋银行资深外汇策略师Sean Callow表示。
澳元上月跌逾6%，因美元强劲以及全球大宗商品价格下跌。如果跌破0.8660美元，可能下探逾四年低位。
澳元反弹亦提振新西兰元，新西兰元 从稍早的0.7785美元，上涨至0.7850。
在恒天然(Fonterra)拍卖出现7.3%降幅后，隔夜乳价进一步重挫，新西兰元表现则相对抗跌。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 张涛/龚芳)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。