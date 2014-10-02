澳洲汇市：澳元和新西兰元脱离低位，因市场轧空

澳元兑欧元、英镑与日圆亦上涨约0.6%，脱离近期低点。

“我们目前预期澳元至少能持稳于0.8800/20美元左右，但这比较像是大量抛售后的修正。”西太平洋银行资深外汇策略师Sean Callow表示。

澳元上月跌逾6%，因美元强劲以及全球大宗商品价格下跌。如果跌破0.8660美元，可能下探逾四年低位。

澳元反弹亦提振新西兰元，新西兰元 从稍早的0.7785美元，上涨至0.7850。

在恒天然(Fonterra)拍卖出现7.3%降幅后，隔夜乳价进一步重挫，新西兰元表现则相对抗跌。(完)

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