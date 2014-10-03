《台湾金融市场一周展望》股汇震荡依旧，政府护盘决心或重引资金回笼

* 美元资产吸引力中长线不减，欧洲经济棘手

* 香港占中情势降温，但变数仍在

* 股汇受外部影响震荡估延续

* 台股第四支箭有机会增强盘面信心

记者 林妙容

路透台北10月3日 - 持续回稳的美国经济晚间将受非农数据的验证，但国际市场在进入10月后，咸认QE(量化宽松)退场加以美国升息时点逼近，令美元资产魅力不减。外资持续调节新兴亚洲配置的压力，迫使本地政府进场护盘，下周能否以本地投资人对抗外资，成为台股短线走势的重要关键。

台新投顾全球策略研究部分析师吕仁杰指出，10月中美国联邦储备理事会(FED)开会将正式让QE退场，少了QE的安全网，美股涨多持续修正回逼年线，国际市场基调还是在消化资金回流美元资产，新兴市场风险资产波动加大的走势。他以历史经验预估，美元指数 上涨的大波段涨幅将达15%，目前只涨了约7-8%，一直到明年第二季美元指数或才会到约92的新高满足点。

〞美股涨多投资人找理由出货，10月财报就算不差，要强烈挹注股市动能也不太容易...亚币则易跌难升。〞他说。

除了美国，欧洲经济情势不佳及香港占中尚未告一段落，亦成为下周本地金融市场的另一变数。

华南永昌投顾董事长储祥生认为，欧洲经济结构难在短时间内改变，即便市场预期欧洲央行宽松在即，但一时半刻也难以扭转市场信心。至于香港占中情势的发展，亦为大中华区的另一变数，储祥生和台新的吕仁杰均认为，香港特首梁振英愿和抗议者对话，让香港情势有所降温，尽管尚有变数，但在下周继续恶化的可能性已不高。

对于国际及大中华区的外部情势不佳，本周来持续让外资出脱台币资产，部分分析师认为，在中线保守看法中，台湾金融市场仍有机会止血，关键在本地政府护盘的决心和政策能否吸引资金回笼。

至上日为止，台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股已连续17个交易日卖超，共计达989.62亿台币。 这显示外资资金回流美国的趋势明显，并推升美元指数 持坚在85.7附近。

**台股第四支箭箭在弦上**

保德信金满意基金暨新世纪基金经理人张淑蕙表示，台股在跌破9,000点心理关卡之后，下周将观察年线8,800点附近能否形成有效支撑。

她指出，展望后市，若国际股市止跌，伴随金管会救市提振成交量方案出炉，以及政府基金买盘进驻之下，都有助于台股行情的回稳。

华南永昌的储祥生则指出，上日台股在大跌后拉尾盘，留下下影线，今日开盘后即大涨重回9,000点上方，显示政府护盘初步展现成效，下周有机会让台股暂时摆脱国际股市不佳的阴影，在内资信心回笼后温和上攻。

他认为，金管会的台股第四支箭不论是何种政策，只是襄助台股提高成交量，仍属枝微末节，重要是政府稳住盘面信心后，就算外资不回头，内资投资人买帐，就能有机会在8,800-9,200点间暂时止稳整理。

本地工商时报周五报导，金管会最快将在下周宣布包括放宽融资券限额、调整交易机制及强化资讯揭露等台股第四支箭，希望提振投资人信心，让外资后悔卖错股票。

台股 周五收盘大涨1.46%，全数回补本周跌幅，收盘并创两周高位，周线收高1.62%。

**台币观察亚币竞贬效应**

在汇市方面，台币兑美元 本周初在外资汇出之下大贬触及30.520的半年低位，随后即在亚币稍有反弹及出口商抛汇下，进入整理格局。下周则将先观察今晚的美国非农就业数据、以及日圆 走势而定。

汇银人士指出，长线美元走强趋势短期内尚无反转迹象，而亚币中日圆的走势也颇为关键。日圆兑美元日前走至六年低位，但随后反弹。市场普遍预期，日本与韩国市场产品高度竞争，韩国官方数度关切日圆走贬效应可能损及韩国经济，因此若日圆走弱可能引发韩国央行出手干预韩元 ，二者货币竞贬下，台币料也将跟进走弱。

不过本周台币在急贬后已见贬幅收敛。周五台股大幅反弹逾1%，外资在汇市的动作也有稍有反转迹象，不但美元买单稍缓，甚至部分外资出现小幅汇入。外资后续走向短线攸关下周台币是否再贬值、挑战30.520的近期支撑。

汇银人士预估，下周上半周主导台币走势的仍将是今晚美国即将公布的非农就业数据。

他们认为，美国经济若持续亮丽，预料有望支撑美元的强势地位。虽然美元强势不利新兴货币，但台湾经济复苏与美国高度相关，美国景气复苏有望带动台湾经济受惠，理论上将支撑台币汇价略略偏强于其他新兴市场货币，削减台币贬幅。

路透调查的分析师预估中值为，9月非农就业岗位增加21.5万。

此外，短线干预市场的变数仍多，例如香港占中事件的收场、以及该事件后续影响两岸三地关系变化，都可能进一步牵动金融市场的敏感神经，地缘政治风险仍须密切关注。

他们预估，地缘政治风险若未升高，下周台币汇价料主要在30.4-30.5之间整理交易。

**债市紧随美债波动**

债市方面，五年公债在历经此前一波殖利率急升后，五年新券103/15 本周受惠美国制造业数据意外放缓，殖利率弹多回档修正，短线多空暂僵持在1.28%附近横向盘整。由于近期本地市场在消息面已历经一波消化，市场人士预估下周台债将跟随美债波动，今晚的非农就业数据或有机会左右美债下周走势。

交易员认为，展望下周情势，随着香港示威情势的发展及美国惊传埃波拉病毒确诊病例，市场的不安情绪带动避险买盘，令台债气氛转趋中性偏多，不过103/15殖利率已跌破发行前交易平均成本1.30%，且该券将于下周四标售，标债前料区间盘整可能性较高。

〞下周还是要看非农数据好坏而定。〞一位大型证券商交易员说。

交易员认为，若美国非农就业表现优于预期，美债仍有转空机会，但若不如预期，美债殖利率可能续探低位，台债也有机会随之波动。

此外，交易员也提及，寿险业资金转进国际板美元债券金额已近130亿美元 ，对台债产生资金排挤效果，且央行货币政策已转趋中性，银行间资金宽松度将不若以往，短线就算反应非农不如预期的美债利多，后续仍会回归台债基本面，殖利率续下的空间仍将受限。

交易员普遍预估下周五103/15殖利率主要区间暂看在1.25-1.35%。