路透调查：加元疲势难有起色，受挫于利率前景和美元强势

* 加元兑美元一个月后料为1.11加元

* 一年后将触及1.14加元

* 美元强势和货币政策是主要推手

路透多伦多10月1日 - 路透调查显示，加拿大央行的中性立场让分析师重新对加元持悲观看法，未来一年加元疲弱情况恐难见改善。

加元有不少利空因素，尤其是外界益发认为加拿大央行可能安于观望，即使美国联邦储备理事会(美联储/FED)明年开始升息。

近几个月投资人热捧美元，亦损及加元，且将继续对加元/美元汇率发生重大影响，因美国经济复苏加快脚步。

“我认为(加元汇率)和美国的情况息息相关，而和加拿大则真的关系不大，”BMO Capital Markets外汇销售主管Brad Schruder表示。

在经济和货币政策对美元有利的情况下，“加元没有办法对抗如此强劲的美元而走高，实在没有这个能力，”Schruder表示。

加元在今年1月和2月大跌，许多投资人偏爱作空加元。尽管春季和夏初有所反弹，但7月以来一直处于下行走势，过去三个月已贬值逾4%，为2011年第三季以来表现最差的一季。

然短期内加元可望稍事喘息。调查中47位外汇策略师认为，美元在一个月后料来到1.11加元或0.9009美元。

这要强于周三报价1.12加元。

但分析师预期此后加元将稳步下跌，一年后将触及1.14加元。这将是2009年7月以来最弱水准，亦将弱于今年以来低位1.1278加元。

加拿大央行近期的评论强化了央行将观望更久的预期。加拿大利率目前为1%。

加拿大皇家银行资深外汇策略师Greg Moore表示，“所有这些评论都在重申，他们将坚定保持中性立场，加拿大央行至少未来一季都应该按兵不动。”