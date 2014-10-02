台湾债市：RP利率持稳，公债交割不影响资金调度

路透台北10月2日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四持稳。交易商表示，月初整体市场资金稳中偏松，今日交割20年公债 300亿台币并不影响资金调度，RP利率依旧维持在既有区间。

市场人士指出，月初资金宽裕，不论是投信、寿险找券需求增温。但即便如此，找券者对RP利率仍有所坚持，利率向下力道略显不足，短线料RP利率续处原有区间整理。

〞RP利率大概就撑在这里，月初资金偏松，但也没太松。〞一本地证券商交易员说。

另有票券资调人士提及，目前资金调度以短票及拆款为主，RP部分则多以到期续作，交投较显清淡，RP利率持稳。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，大致持平上日。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%，与上日相同。

本周余日美元债交割尚有周五摩根大通 美元债交割7.95亿美元。台湾主要外币债券近期发行情况一览，请点选