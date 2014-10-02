《全球市场》亚洲股市受全球PMI数据疲软惊吓，日股大跌日圆上涨

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降

波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。