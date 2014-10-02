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亚洲 | 2014年 10月 2日 星期四 11:51 BJT

《全球市场》亚洲股市受全球PMI数据疲软惊吓，日股大跌日圆上涨

在大宗商品方面，布兰特原油跌向每桶94美元，持续三个月跌势，中国与欧洲经济面信号疲软，及全球供应充足，持续令油价承压。

布兰特原油期货 下跌0.05美元至每桶94.11美元。

金价小涨，受避险人气支撑，全球制造业数据疲弱，令股市表现不振。

现货金 小涨0.1%至每盎司1,215.02美元。(完) (编译/审校 张明钧/高琦/王兴亚/李爽/陈宗琦/张涛/张荻/蔡美珍)
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