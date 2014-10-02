《全球市场》亚洲股市受全球PMI数据疲软惊吓，日股大跌日圆上涨

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
在大宗商品方面，布兰特原油跌向每桶94美元，持续三个月跌势，中国与欧洲经济面信号疲软，及全球供应充足，持续令油价承压。
布兰特原油期货 下跌0.05美元至每桶94.11美元。
金价小涨，受避险人气支撑，全球制造业数据疲弱，令股市表现不振。
现货金 小涨0.1%至每盎司1,215.02美元。(完) (编译/审校 张明钧/高琦/王兴亚/李爽/陈宗琦/张涛/张荻/蔡美珍)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。