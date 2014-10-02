主要国家经济指标预测--10月3日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月3日(五) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 8月 -- -5.7% 0715 西班牙Markit服务业采购经理人指数(PMI) 9月 57.1 58.1 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 9月 49.6 49.8 0750 法国Markit服务业PMI 9月 49.4 49.4 综合PMI -- 49.1 0755 德国Markit服务业PMI 9月终值 55.4 55.4 综合PMI -- 54.0 0800 欧元区Markit服务业PMI 9月终值 52.8 52.8 综合PMI 52.3 52.3 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 9月 59.1 60.5 0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 +0.1% -0.4% (较上年同期) +0.5% +0.8% 1230 美国非农就业岗位(万个) 9月 增加21.5 增加14.2 民间就业岗位(万个) 增加21.0 增加13.4 制造业就业岗位(万个) 增加1.2 持平 政府就业岗位(万个) -- 增加0.8 失业率 6.1% 6.1% 平均时薪 +0.2% +0.2% 平均每周工时 34.5 34.5 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差409 逆差406 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 8月 顺差15.5 顺差25.8 出口(亿加元) -- 455.4 进口(亿加元) -- 429.6 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 9月终值 -- 59.7 服务业PMI -- 58.5 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 9月 58.5 59.6 企业活动指数 63.5 65.0 就业指数 -- 57.1 新订单指数 -- 63.8 价格指数 -- 57.7 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月2日(四) 0130 澳洲建筑许可 8月 +3.0% +1.0% 民间住房建筑许可 -1.8% -- 0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 8月 逆差7.87 逆差7.0 商品和服务进口 -3% -- 商品和服务出口 -2% -- 0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) 9月 64.2 63.5 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.1% -0.2% (较上年同期) -1.4% -1.2% 1145 欧洲央行再融资利率 10月 0.05% 0.05% 存款利率 负0.2% 负0.2% 1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 9月 3.0477 -- 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月27日当周 28.7 29.7 四周均值(万人) 29.5 -- 续请失业金人数(万人) 9月20日当周 239.8 243.8 1345 美国ISM纽约企业活动指数 9月 645.8 -- 1400 美国工厂订单(较上月) 8月 -10.1% -9.3% 耐久财订单(较上月) 8月修正值 -18.4% -- 扣除运输的耐久财订单(较上月) -0.1% -- 扣除国防的耐久财订单(较上月) -10.3% -- 扣除飞机的非国防资本财订单(较上月) +0.4% -- 2330 澳洲AIG服务业指数 9月 45.4 -- (完)