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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 07:37 BJT

****主要国家经济指标预测--10月3日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段        预估值       前值
    
    10月3日(五)
    0100  澳洲HIA新屋销售(较前月)                           8月              --       -5.7%     
        
    0715  西班牙Markit服务业采购经理人指数(PMI)             9月             57.1       58.1
    0745  意大利Markit/ADACI服务业PMI                       9月             49.6       49.8
    0750  法国Markit服务业PMI                               9月             49.4       49.4
                    综合PMI                                                  --        49.1
    0755  德国Markit服务业PMI                           9月终值             55.4       55.4
                    综合PMI                                                  --        54.0
    0800  欧元区Markit服务业PMI                         9月终值             52.8       52.8
                      综合PMI                                               52.3       52.3
    0830  英国Markit/CIPS服务业PMI                          9月             59.1       60.5
    0900  欧元区零售销售(较前月)                            8月            +0.1%      -0.4%
                    (较上年同期)                                           +0.5%      +0.8%
    1230  美国非农就业岗位(万个)                            9月         增加21.5   增加14.2
              民间就业岗位(万个)                                        增加21.0   增加13.4
              制造业就业岗位(万个)                                       增加1.2       持平
              政府就业岗位(万个)                                             --     增加0.8
              失业率                                                        6.1%       6.1%
              平均时薪                                                     +0.2%      +0.2% 
              平均每周工时                                                  34.5       34.5
    1230  美国国际贸易收支(亿美元)                          8月          逆差409    逆差406
    1230  加拿大贸易收支(亿加元)                            8月         顺差15.5   顺差25.8
                出口(亿加元)                                                 --       455.4
                进口(亿加元)                                                 --       429.6     
                              
    1345  美国Markit综合采购经理人指数(PMI)             9月终值              --        59.7
                    服务业PMI                                                --        58.5
    1400  美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI                  9月            58.5        59.6
                                       企业活动指数                        63.5        65.0
                                       就业指数                              --        57.1
                                       新订单指数                            --        63.8
                                       价格指数                              --        57.7

           
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段        现值      预估值
    
    10月2日(四)
    0130  澳洲建筑许可                                      8月           +3.0%       +1.0%     
 
              民间住房建筑许可                                            -1.8%        --       
 
    0130  澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元)                    8月        逆差7.87     逆差7.0  
                  商品和服务进口                                            -3%        --       
                  商品和服务出口                                            -2%        --       
    0830  英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)          9月            64.2        63.5     
 
    0900  欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)                 8月           -0.1%       -0.2%     
 
                              (较上年同期)                                -1.4%       -1.2%     
 
    1145  欧洲央行再融资利率                               10月           0.05%       0.05%     
 
                  存款利率                                                负0.2%     负0.2%     
 
    1130  美国Challenger企业计划裁员人数(万人)              9月          3.0477        --  
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)              9月27日当周           28.7        29.7     
              四周均值(万人)                                              29.5         --       
              续请失业金人数(万人)                  9月20日当周           239.8      243.8      
     
    1345  美国ISM纽约企业活动指数                           9月           645.8        --   
    1400  美国工厂订单(较上月)                              8月          -10.1%       -9.3%     
              耐久财订单(较上月)                      8月修正值          -18.4%        --       
              扣除运输的耐久财订单(较上月)                                -0.1%        --       
              扣除国防的耐久财订单(较上月)                               -10.3%        --       
              扣除飞机的非国防资本财订单(较上月)                          +0.4%        --       
    2330  澳洲AIG服务业指数                                 9月            45.4        --  (完)
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