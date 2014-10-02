澳新经济指标预测--10月3日-10月10日****

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月29日当周 10月2-3日 2330 澳洲AIG服务业指数 9月 -- 49.40 10月3日(五) 暂无重要数据公布。 10月6日当周 10月5-6日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 9月 -- 持平 10月6日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 9月 -- +1.8% 网络招聘广告 -- +1.4% 2230 澳洲AIG建筑业指数 9月 -- 55 10月7日(二) 0330 澳洲央行利率决定 10月 -- 2.5% 10月8日(三) 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 9月 -- +0.5% (较上年同期) -- +4.1% 10月9日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 9月 -- 增加12.1 全职就业人数(万人) -- 增加1.43 就业参与率 -- 65.2% 失业率 -- 6.1% 10月9-13日 2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 9月 -- +1.1% (较上年同期) -- +4.8% 10月10日(五) 0130 澳洲房屋融资 8月 -- +0.3% 投资性房屋融资 -- +6.8% (完)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选