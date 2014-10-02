台湾金融：行政院通过OBU条例修正案，新增国际保险业务条款

路透台北10月2日 - 台湾行政院周四通过国际金融业务(OBU)条例修正案，主要为新增国际保险业务分公司(OIU)的相关规范，其中给予OIU租税优惠期限为10年。

行政院长江宜桦今日在院会表示，本次修正旨在扩大保险业商机及金融服务的完整性，请金管会积极与立法院朝野各党团沟通，尽速完成立法。

本次OBU条例修正案将国际保险业务纳入国际金融业务一环，特许保险业为国际金融业务的参与者，并明定OIU经营国际保险业务范围，包含办理以外币收付的保险业务、再保业务及其他经主管机关核准的保险相关业务。