台湾金融：行政院通过OBU条例修正案，新增国际保险业务条款

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北10月2日 - 台湾行政院周四通过国际金融业务(OBU)条例修正案，主要为新增国际保险业务分公司(OIU)的相关规范，其中给予OIU租税优惠期限为10年。
行政院长江宜桦今日在院会表示，本次修正旨在扩大保险业商机及金融服务的完整性，请金管会积极与立法院朝野各党团沟通，尽速完成立法。
本次OBU条例修正案将国际保险业务纳入国际金融业务一环，特许保险业为国际金融业务的参与者，并明定OIU经营国际保险业务范围，包含办理以外币收付的保险业务、再保业务及其他经主管机关核准的保险相关业务。
台湾金管会主委曾铭宗此前指出，保险业国际业务分公司(OIU)将比照银行业国际金融业务分行(OBU)方式进行开放，已在草拟相关草案，预计9月送交行政院，希望年底前开放实施。 (记者 詹静宜 审校 董永年)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。