日本钢铁：10-12月粗钢产量料同比下滑0.6%--经济产业省

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透东京10月2日 - 日本经济产业省周四表示，10-12月季度中粗钢产量料将较上年同期下滑0.6%。
经济产业省引述行业调查称，第三季粗钢产量预计为2,798万吨，较前季下降0.1%。
经济产业省称，包括出口钢材在内的钢制品需求料在第三季同比下滑0.2%至2,482万吨。
经济产业省还表示，出口预计将增长5.2%至852万吨。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。