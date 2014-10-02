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亚洲 | 2014年 10月 2日 星期四 13:03 BJT

日本钢铁：10-12月粗钢产量料同比下滑0.6%--经济产业省

路透东京10月2日 - 日本经济产业省周四表示，10-12月季度中粗钢产量料将较上年同期下滑0.6%。

经济产业省引述行业调查称，第三季粗钢产量预计为2,798万吨，较前季下降0.1%。

经济产业省称，包括出口钢材在内的钢制品需求料在第三季同比下滑0.2%至2,482万吨。

经济产业省还表示，出口预计将增长5.2%至852万吨。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
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