日本债市：公债多数持平，股市疲弱提供支撑

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
财务省将新的10年期公债票息定为0.5%，在常规结算日续发当期债券。
最低中标价99.83符合市场预期，标售时投标倍数为强劲的3.48倍。这略低于9月标售10年期公债时的3.58倍，但得标平均利率与最高利率之差(tail)缩窄至0.01，说明需求更大。9月时tail为0.03。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.065% -0.5 0.070%
五年期公债 0.155% +0.0 0.155%
10年期公债 0.520% -0.5 0.525%
20年期公债 1.360% +0.0 1.360%
30年期公债 1.635% +1.0 1.625%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.90 +0.03 145.87
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 郑茵/朱晓军；审校 张荻/白云)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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