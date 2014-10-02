日本债市：公债多数持平，股市疲弱提供支撑

财务省将新的10年期公债票息定为0.5%，在常规结算日续发当期债券。

最低中标价99.83符合市场预期，标售时投标倍数为强劲的3.48倍。这略低于9月标售10年期公债时的3.58倍，但得标平均利率与最高利率之差(tail)缩窄至0.01，说明需求更大。9月时tail为0.03。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.065% -0.5 0.070%

五年期公债 0.155% +0.0 0.155%

10年期公债 0.520% -0.5 0.525%

20年期公债 1.360% +0.0 1.360%

30年期公债 1.635% +1.0 1.625%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.90 +0.03 145.87

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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