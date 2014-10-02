国际油市：布兰特原油期货徘徊在27个月低位，受供应充裕打压

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
“欧洲和中国疲弱需求情况说明，油价难以大涨，”澳新银行大宗商品策略师Ankit Pahuja表示。
投资者关注今天稍晚欧洲央行会议结果，尤其想知道新的资产购买计划的细节。欧洲央行想通过该计划来振兴低迷的欧元区经济。
周三数据显示，中国制造业活动9月持平，但仍处于低位。
0529 GMT，布兰特原油期货 跌0.17美元至每桶93.99美元，周三最低跌至2012年6月以来低点93.78美元。
美国原油期货 下滑0.1美元至每桶90.63美元，距离9月初触及的16个月低点只有一步之遥。
跳5
周三，沙特宣布11月向亚洲的官方供油价格降幅大于预期，这是沙特试图争夺原油市场份额，并令油市保持充足供应的最清晰迹象。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红/朱晓军；审校 蔡美珍/张涛)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。