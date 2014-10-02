国际油市：布兰特原油期货徘徊在27个月低位，受供应充裕打压

“欧洲和中国疲弱需求情况说明，油价难以大涨，”澳新银行大宗商品策略师Ankit Pahuja表示。

投资者关注今天稍晚欧洲央行会议结果，尤其想知道新的资产购买计划的细节。欧洲央行想通过该计划来振兴低迷的欧元区经济。

周三数据显示，中国制造业活动9月持平，但仍处于低位。

0529 GMT，布兰特原油期货 跌0.17美元至每桶93.99美元，周三最低跌至2012年6月以来低点93.78美元。

美国原油期货 下滑0.1美元至每桶90.63美元，距离9月初触及的16个月低点只有一步之遥。

跳5

周三，沙特宣布11月向亚洲的官方供油价格降幅大于预期，这是沙特试图争夺原油市场份额，并令油市保持充足供应的最清晰迹象。(完)

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