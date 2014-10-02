台湾股市：留下影线小跌作收，酝酿反弹机会

路透台北10月2日 - 台湾股市周四开低走高，以小跌作收。分析师指出，虽然昨晚美股大跌，但台股因先行跌至年线，早盘在反映美股利空后仍能缓步收敛跌幅，短线有酝酿反弹机会。

台湾加权股价指数 收低0.17%或15.07点至8,975.19点，盘中一度跌至8,913.01点；今日成交初值 为754.44亿台币，上日修正后为791.32亿。

〞大盘跌到年线，无论是看多还是看空，都不会否认有反弹机会。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。

他表示，日圆兑美元一度贬破110关卡后，展开跌深后的反弹修正。日圆不贬有助于缓和外资在亚洲股市持续撤离的担忧。此外，上市柜公司将公布的9月营收，以及美股在本月中旬公布的第三季季报，对股市都料是正面讯息。

该分析师认为，台股连续三天留下影线，大盘短线完成筑底后可望反弹，若以最弱势的预期来看，应该有机会回到9,200点附近。