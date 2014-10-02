《全球汇市》避险情绪提振日圆走高，欧元走势关注欧洲央行会议

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2636 1.2623 +0.10 -8.07 1.3745
美元/日圆 108.75 108.87 -0.11 +3.28 105.30
欧元/日圆 137.42 137.43 -0.01 -5.05 144.73
美元/瑞郎 0.9550 0.9558 -0.08 +6.97 0.8928
英镑/美元 1.6213 1.6184 +0.18 -2.07 1.6556
美元/加元 1.1095 1.1162 -0.60 +4.47 1.0620
澳元/美元 0.8799 0.8737 +0.71 -1.28 0.8913
新西兰元/美元 0.7874 0.7784 +1.16 -4.05 0.8206
澳元/日圆 95.690 95.120 +0.60 +1.96 93.850
新西兰元/日圆 85.630 84.740 +1.05 -0.90 86.410
英镑/日圆 176.32 176.20 +0.07 +1.14 174.33
澳元/新西兰元 1.1166 1.1217 -0.45 +2.93 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/杜明霞/高琦/张若琪 审校 蔡美珍/田建华/张荻/白云)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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