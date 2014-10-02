全球金市：黄金受到支撑，因股市下跌引发避险买盘

“股市有可能进一步走低，加上香港局势动荡，我们不想在这里放空黄金，因我们认为黄金在周末前可能会因一些空头回补而上涨，”INTL FCStone分析师Edward Meir说。

如果香港局势更加紧绷，或者企业受到影响，致使股票市场遭受进一步冲击，黄金可能会上涨更多。

近期涨势令黄金进一步远离1,200美元的关键心理位。若金价跌至1,200美元，应会引发一波剧烈跌势。

不过，金价尚未完全脱离险境。近几周美元上涨给黄金和其他贵金属带来较大压力，尽管美元指数涨势于周四暂停，但距离四年高点并不远。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三持仓量减少1.20吨至768.66吨，为2008年12月以来最低。

投资者亦关注周四欧洲央行政策会议的结果，预计届时将公布新资产购买计划的细节。ECB料指望借助该计划提振欧元区经济，并摆脱通缩威胁。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1218 4.61 0.38

现货银 17.21 0.07 0.41

现货铂金 1282.49 8.19 0.64

现货钯金 776.8 2.9 0.37

COMEX期金 1218.2 2.7 0.22

COMEX期银 17.23 -0.029 -0.17

汇率

欧元/美元 1.2629

美元指数 85.767

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金