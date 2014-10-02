全球金市：黄金受到支撑，因股市下跌引发避险买盘

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
“股市有可能进一步走低，加上香港局势动荡，我们不想在这里放空黄金，因我们认为黄金在周末前可能会因一些空头回补而上涨，”INTL FCStone分析师Edward Meir说。
如果香港局势更加紧绷，或者企业受到影响，致使股票市场遭受进一步冲击，黄金可能会上涨更多。
近期涨势令黄金进一步远离1,200美元的关键心理位。若金价跌至1,200美元，应会引发一波剧烈跌势。
不过，金价尚未完全脱离险境。近几周美元上涨给黄金和其他贵金属带来较大压力，尽管美元指数涨势于周四暂停，但距离四年高点并不远。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三持仓量减少1.20吨至768.66吨，为2008年12月以来最低。
投资者亦关注周四欧洲央行政策会议的结果，预计届时将公布新资产购买计划的细节。ECB料指望借助该计划提振欧元区经济，并摆脱通缩威胁。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1218 4.61 0.38
现货银 17.21 0.07 0.41
现货铂金 1282.49 8.19 0.64
现货钯金 776.8 2.9 0.37
COMEX期金 1218.2 2.7 0.22
COMEX期银 17.23 -0.029 -0.17
汇率
欧元/美元 1.2629
美元指数 85.767
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/洪曦; 审校 蔡美珍)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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