路透调查：分析师看好亚币未来一年前景，但美联储收紧政策或限制涨幅

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
本月美联储料结束资产购买，且预计会在2015年年中开始加息。
这可能阻碍亚币，并且若投资者逃离新兴首市场资产，会引发抛售。
Nordea的分析师Amy Zhuang称，“不同的货币受到的影响不一样，但是一旦美联储开始升息，几乎所有亚币都会受冲击。”
2013年美联储暗示将开始减少每个月850亿美元资产购买规模后，多数新兴市场，尤其是印度和印尼遭到当头一棒，因投资者抛售当地资产。
尽管分析师称新兴市场这一轮准备得更为充分，但美国债券收益率有急涨的可能性，这会削弱高收益亚币和资产的吸引力。(完)
(编译 洪曦/王丽鑫/田建华; 审校 王洋/李春喜/艾茂林)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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