路透调查：分析师看好亚币未来一年前景，但美联储收紧政策或限制涨幅

本月美联储料结束资产购买，且预计会在2015年年中开始加息。

这可能阻碍亚币，并且若投资者逃离新兴首市场资产，会引发抛售。

Nordea的分析师Amy Zhuang称，“不同的货币受到的影响不一样，但是一旦美联储开始升息，几乎所有亚币都会受冲击。”

2013年美联储暗示将开始减少每个月850亿美元资产购买规模后，多数新兴市场，尤其是印度和印尼遭到当头一棒，因投资者抛售当地资产。

尽管分析师称新兴市场这一轮准备得更为充分，但美国债券收益率有急涨的可能性，这会削弱高收益亚币和资产的吸引力。(完)