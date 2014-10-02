欧元债市：公债收益率接近纪录低点，ECB稍晚公布政策会议结果

债券收益率周三急跌，不过交易商称这不太可能是投资者为立场愈发温和的欧洲央行(ECB)调整仓位所致。

交易商将原因指向了经济数据，美国9月制造业增速意外放缓，此前欧元区和亚洲的数据也在恶化。另外美国发生埃博拉恐慌，且香港爆发示威活动，较高风险的资产也受到冲击。