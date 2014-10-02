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债券 | 2014年 10月 2日 星期四 15:40 BJT

欧元债市：公债收益率接近纪录低点，ECB稍晚公布政策会议结果

债券收益率周三急跌，不过交易商称这不太可能是投资者为立场愈发温和的欧洲央行(ECB)调整仓位所致。

交易商将原因指向了经济数据，美国9月制造业增速意外放缓，此前欧元区和亚洲的数据也在恶化。另外美国发生埃博拉恐慌，且香港爆发示威活动，较高风险的资产也受到冲击。

Rabobank利率策略部门主管Richard McGuire称，“大西洋两岸的疲软数据...加上新兴市场震荡，打压风险偏好。”

德国10年期公债收益率 小幅跌至0.90%，逼近纪录低位0.867%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦/田建华; 审校 蔡美珍/艾茂林)
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