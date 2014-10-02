欧元债市：公债收益率接近纪录低点，ECB稍晚公布政策会议结果

中国保险：强化监管力度持续整治市场乱象，严密防控风险--保监会
路透北京4月20日 - 中国保监会周四发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。
债券收益率周三急跌，不过交易商称这不太可能是投资者为立场愈发温和的欧洲央行(ECB)调整仓位所致。
交易商将原因指向了经济数据，美国9月制造业增速意外放缓，此前欧元区和亚洲的数据也在恶化。另外美国发生埃博拉恐慌，且香港爆发示威活动，较高风险的资产也受到冲击。
Rabobank利率策略部门主管Richard McGuire称，“大西洋两岸的疲软数据...加上新兴市场震荡，打压风险偏好。”
德国10年期公债收益率 小幅跌至0.90%，逼近纪录低位0.867%。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦/田建华; 审校 蔡美珍/艾茂林)
路透北京4月20日 - 中国保监会周四发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。
路透上海4月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宜昌伍家新城 5 7 4/19簿记建档 6.50% 上限6.5% AA 1 第3-7年末还20%本金 投资控股集团 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁市经济 12 7 4/19簿记建档 5.40% 上限6.0% AA 3.7667 第3-7年末还20%本金
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *监利县丰源城市 9 7 4/27簿记建档 -- AA- 4/28-5/5 长江证券 投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/湖北省担保集团提供担保) ========================================================================================= *遵义市播州区 15 7