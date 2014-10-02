路透伦敦10月2日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

美元/日圆：美元看似在110附近遇到了一些卖家，不过，本月升破105.50/60区域后，下一道目标位仍是110.65(2008年8月高位)。此次突破仍然具有重大影响，但美元显得日益超买且面临回调风险。美元若跌破108.25，未来很可能跌向107.00。

欧元/美元：眼下似乎守住了本周低位1.2570，预计未来将跌向1.2400。1.2660/70目前料构成阻力位。欧元/美元若升至1.2670上方，下一步或反弹并升向1.2785，这是1.2045至1.3995升势的61.8%回档位。

欧元/英镑：欧元继续保持疲弱，2012年低位0.7754仍是下一道支撑位。阻力位仍在0.7875，今年稍早时该水准曾提供一些支撑。只要在这一水平下方，欧元将保持疲弱，或跌向2008年10月迄今低位0.7690。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2623 1.2623 +0.00 -8.16 1.3745

美元/日圆 108.83 108.87 -0.04 +3.35 105.30

欧元/日圆 137.39 137.41 -0.01 -5.01 144.63

美元/瑞郎 0.9561 0.9558 +0.03 +7.09 0.8928

英镑/美元 1.6194 1.6184 +0.06 -2.19 1.6556

美元/加元 1.1108 1.1162 -0.48 +4.60 1.0620

澳元/美元 0.8783 0.8737 +0.53 -1.46 0.8913

新西兰元/美元 0.7873 0.7784 +1.14 -4.06 0.8206

欧元/瑞郎 1.2070 1.2064 +0.05 -1.64 1.2271

欧元/英镑 0.7793 0.7796 -0.04 -6.07 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0891 9.1101 -0.23 +2.73 8.8474

美元/挪威克朗 6.4439 6.4450 -0.02 +6.22 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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