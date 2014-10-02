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货币新闻 | 2014年 10月 2日 星期四 16:08 BJT

表格: LME金属库存最新变化--10月2日

路透伦敦10月2日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
    品种             最新库存           变动
      铜              151,375           -900
      锡                8,535           +155
      铅              225,425           -100
      锌              748,875         -1,850
      铝            4,604,675         -9,100
      镍              359,166           +792
    铝合金             27,860           持平
    NASAAC             70,220           +560
     
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种   库存数据      库存分布              品种    库存数据      库存分布
 铜     MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>        铅  MPB-STOCKS   <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>        锡  MSN-STOCKS   <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金  MAA-STOCKS   <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA  MNA-STOCKS   <0#MNASTX-LOC-GRD>
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
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