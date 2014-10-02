日本经济：央行调查显示家庭信心每况愈下，安倍经济策略受质疑

路透东京10月2日 - 日本央行一项调查显示，由于生活成本上升和收入减少，更多的家庭感觉他们日子过得比三个月前更差。在经济因消费税上调的压力而受挫之际，这令人更加怀疑安倍经济振兴策略的效果。

周四公布的日本央行季度调查显示，一项衡量家庭对经济信心的景气判断指数(DI)9月创逾三年最大跌幅，降至负20.4，为安倍晋三所属自民党于2012年12月赢回执政权以来最低。

根据调查，另一项评估家庭生计的指数也触及近两年低点，因更多受访者认为在薪资减少之际生活成本也上升，主要因为4月消费税上调。

“物价上涨可能对信心造成重大影响。”央行一名官员在简报会表示。

日本央行的调查显示，80.4%的家庭认为物价较上去年同期上涨，比例为近六年来最高。这项调查查访了4,000个家庭，进行时间为至9月3日止的约一个月。

调查并显示，预期一年后物价将上升的家庭有82.5%，较三个月前的调查多了1.9个百分点。其中近80%认为不乐见如此的物价上涨，乐见物价如此上升的仅4%。

调查要求受访者回应时排除4月上调消费税、以及明年预计再度增税的影响。

结果反映出，随着日圆在日央行超宽松政策等因素推动下趋软，各种进口物价抬高对一般民众家庭造成的痛苦。

日本央行的调查显示，民众仍怀疑安倍的增长策略能否拉抬日本的长期潜能。

调查显示，近50%受访者认为未来日本的增长潜能将自当前水准下降；仅3.1%认为将高于目前水准。

日本央行自1993年开始汇编这项季度调查，以衡量家庭对生活和物价的看法。景气判断指数(DI)是由认为情况改善的比例减去认为情况恶化的比例得出。负数代表悲观者超过乐观者。