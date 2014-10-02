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亚洲 | 2014年 10月 2日 星期四 16:18 BJT

台湾债市：指标五年公债殖利率带量急跌，因美国制造业数据意外放缓

* 指标五年公债殖利率带量急跌
    * 反应美国制造业数据意外放缓
    * 明日五年新券交投区间料在1.27-1.30%

    路透台北10月2日 - 台湾指标五年公债103/15 周四在发行前交易殖利率急跌。交易员认为，
美国制造业数据意外放缓及美国确诊首例埃博拉病例，市场对美国升息题材的恐惧感骤降，并吸引避险买盘进
场，令美国指标10年期公债殖利率急跌至近月来低位，今日台债各年期券种殖利率亦全面趋跌，其中以103/15
殖利率跌幅最重。
    
    交易商指出，今日103/15殖利率收创9月24日展开发行前交易以来新低，上日该券空单量已增至118亿台币
，盘中殖利率急挫促使部分空单回补，主要交投略带点轧空意味，成交量明显放大，料明日103/15殖利率区间
暂看1.27-1.30%。 
    
     五年券103/15殖利率周四盘中低位来到1.2833%，亦创发行前交易期间盘中新低。
    
    “昨天美债殖利率跌幅蛮大，(台债)空方存在认输压力，殖利率要再跌就要靠美债帮忙。〞一位大型证券
台债交易员说。
    
    交易员并称，美国惊传埃博拉病毒确诊病例拖累美股重挫，种种不确定性令市场暂时抛开美国升息题材的
担忧，美国指标10年期公债殖利率跌破月线，可能挑战前波低位，牵动短线台债区间偏多操作，后续关注美国
非农就业数据。
    
    美国公债价格周三上扬，因美国制造业成长意外放缓，使公债扩大稍早涨幅；欧洲和亚洲制造业数据转弱
，加重了对全球成长放缓的担忧，推动美债稍早上涨。指标10年期公债 尾盘上扬20/32，收益率报
2.42%，为9月5日以来最低，且低于周二尾盘的2.51%。 
   
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
    5    103/15                   -3.84     1.2855   *1.2833-1.2983     264.0
   10    103/13                   -1.92     1.6960    1.6895-1.6970      13.0
    
    此外，台湾股市周四开低走高，以小跌作收。分析师指出，虽然昨晚美股大跌，但台股因先行跌至年线，
早盘在反映美股利空后仍能缓步收敛跌幅，短线有酝酿反弹机会。            台债交易员称，近日台股偏向
整理盘，暂对台债影响有限，除非台股进一步大跌，才会有利于台债后市。 
      
    本周金融市场重要经济数据和事件有：            
    10/2(四)：澳洲8月商品和服务进出口及贸易收支、英国央行发布季度政策声明、欧洲央行管委会会议宣
布利率决定、欧元区8月PPI、美国9月Challenger企业计划裁员人数、美国8月工厂订单和耐久财订单修正值；
    10/3(五)：中国9月官方非制造业PMI、挪威央行副总裁Jon Nicolaisen与央行投资管理部门的首席风险官
Jan Thomsen对央行在当地的分支网络发表讲话、德英法意四国及欧元区9月服务业PMI、欧元区8月零售销售、
美国9月非农就业岗位、美国8月国际贸易收支。    
     
         30      103/12                     没有成交
         20      103/14                     没有成交
         10      103/13                       1.6960
          5      103/15                       1.2855
          2       103/1                     没有成交
 (完)      

 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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