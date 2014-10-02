新兴汇市：亚币走强，此前美债收益率下跌

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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马币 3.2535 3.2735 +0.61 +0.68 3.2755
* 中国金融市场10月1-7日休市。
* 印度市场10月2-6日亦休市。 (完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华/张若琪 审校 张涛/蔡美珍)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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