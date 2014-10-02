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亚洲 | 2014年 10月 2日 星期四 16:26 BJT

新兴汇市：亚币走强，此前美债收益率下跌

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 108.56 108.89 +0.30 -3.02 105.28

坡元 1.2716 1.2720 +0.03 -0.66 1.2632

台币 30.460 30.492 +0.11 -1.67 29.950

韩元 1061.40 1062.70 +0.12 -0.57 1055.40

泰铢 32.41 32.45 +0.12 +1.39 32.86

菲律宾披索 44.82 44.90 +0.18 -0.94 44.40

印尼卢比 12154.00 12125.00 -0.24 +0.05 12160.00

马币 3.2535 3.2735 +0.61 +0.68 3.2755

* 中国金融市场10月1-7日休市。

* 印度市场10月2-6日亦休市。 (完)

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